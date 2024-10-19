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Dünyanın En Büyük Gıda ve İçecek Fuarı SIAL Paris 2024 Açıldı

Dünyanın En Büyük Gıda ve İçecek Fuarı SIAL Paris 2024 Açıldı
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Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen SIAL Paris 2024 fuarına Türkiye, 37 ilden 294 firma ile rekor katılım sağladı. Türk gıda sanayi, etten süte, dondurulmuş gıdalardan alternatif gıdalara kadar geniş bir yelpazede temsil ediliyor.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Bu yıl 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024'e 130 ülkeden dağıtım, ithalat-ihracat, ağırlama, hizmetler ve tarımsal gıda endüstrilerini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katılıyor.

Türkiye, bu yıl da fuarda toplam metrekare olarak İtalya ve İspanya'nın ardından 3'üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Türk firmaları, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) organize ettiği milli katılım alanı ve ayrıca bireysel firma stantlarıyla fuarın 9 ayrı ihtisas salonunda 8 bin metrekare alanı doldurdu.

Türkiye, 38 yıldır iştirak ettiği dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris'e bu yıl, 37 ilden 294 firmayla rekor katılım sağladı. Ayrıca 52 Türk firması bireysel stantlarıyla fuarda yer aldı. Böylece Türkiye'den katılan toplam firma sayısı 346'ya ulaştı.

Fuarda 8 bin küresel alıcı bulunuyor

Türkiye, SIAL Paris'te et ve süt ürünleri, market ürünleri, dondurulmuş gıdalar, alternatif biyogıda, deniz mahsulleri, içecek, catering ve atıştırmalık, meyve ve sebze, gıda işleme sektörleri ile temsil ediliyor. Ayrıca 3 farklı salonda Türk damak tadından ikramlar, gıda profesyonellerinin beğenisine sunuluyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "SIAL Paris'te 50 milyar avro satın alım gücüne sahip 8 bin büyük gıda alıcısı hedefimizde. Türk damak tadının zenginliği ve çeşitliliği ile bu potansiyelden en üst seviyede faydalanmak istiyoruz. Türk gıda sanayisine yeni ihracat pazarları oluşturmak için SIAL'deyiz." dedi.

"Fuara 1986 yılında 10 firma ile katılmıştık"

Avdagiç, "Türk ürünleri tüm dünyadan gıda profesyonelleri için bir ilham alanı haline geldi. SIAL Paris'e ilk kez 1986 yılında 100 metrekare alanda 10 firma ile katılmıştık. Bu yıl ise 9 ayrı ihtisas salonunda 7 bin 983 metrekare büyüklüğe ve milli katılım alanında 294 firmaya ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SIAL'in tedarikçileri alıcılar ile buluşturan önemli bir platform olduğunu belirten Avdagiç, "SIAL Fuarı'nı gıda profesyonelleri, yine gıda profesyonelleri için düzenliyor. İTO olarak bir yıl Almanya'da Anuga Fuarı'nda milli katılım yapıyoruz, sonraki yıl da SIAL'de firmalarımıza katkı veriyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, sektördeki birçok firmanın fuara ilk katılımlarını İTO'nun düzenlediği milli katılım alanlarında yaptıklarını vurgulayarak, "Memnuniyetle görüyoruz ki firmalarımız, Türkiye pavyonunda yer aldıktan sonra bireysel stant satın alıyorlar. Böylece daha da güçleniyorlar. İTO olarak bu yeni girişimcilerimize kendi kanatlarıyla uçmaları için cesaret veriyoruz." dedi.

Avdagiç, İTO'nun Paris'in yanı sıra Kanada, Çin, Hindistan ve Endonezya'da düzenlenen SIAL fuarlarına da Türk firmalarıyla katılarak dünyanın büyük gıda alıcılarının Türk gıda üretici ve ihracatçıları ile buluşmasını sağladığını kaydetti.

Sektörün 8 aylık ihracatı 17,1 milyar dolar

Avdagiç, Türk tarım, gıda ve içecek sektörüne ilişkin, "Tarım, gıda ve içecek sektörümüz bu yılın ilk 8 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracat, 12,5 milyar dolarlık ithalat yaptı. İhracatımızda ilk 3 ürün buğday unu, fındık içi ve ayçiçek yağı oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya olarak sıralandı." bilgisini paylaştı.

SIAL Paris Fuarı'na 200 ülkeden yüzde 70'i uluslararası 285 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda sergilenen ürün sayısı 400 bini buluyor. 57 ülkeden bin gazetecinin takip ettiği fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Doğan - Ekonomi

Türkiye İhracat Ekonomi Fransa Yaşam Paris Tarım

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