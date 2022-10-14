Dünyaca ünlü mağaza isim değişikliğine gidiyor! Altında zekice bir pazarlama fikri var

Dünya çapında faaliyet gösteren spor ekipmanı markası Decathlon, Belçika'nın 3 şehrinde isim değişikliğine gitti. Ünlü spor markası, şimdilik sadece üç şehirle sınırlı olan değişiklikle müşterilerini 'Tersten alışveriş'e teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren ünlü spor giyim mağazası Decathlon, yeni sürdürülebilirlik kampanyasını duyurmak için oldukça ilginç bir yola başvurdu. Kampanya kapsamında Belçika'nın Evere, Namur ve Ghent kentlerindeki Decathlon mağazalarına bir ay boyunca Decathlon tabelası indirilerek "Nolhtaced" tabelası asılacak.

TERSTEN ALIŞVERİŞE TEŞVİK ETMEK İSTİYORLAR

Aynı zamanda ilgili mağazaların web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yeni logo eklenecek. Bu adımla tersten alışverişe teşvik etmeye çalışan markanın başlıca amacı müşterilerin eski veya kullanılmamış spor ürünlerini Decathlon'a satmalarını sağlamak ve böylece ürünlerin garanti kapsamında tamir edilip yeniden satılabilmesine olanak tanımak…

SATIŞ YAPANA KUPON VERİLECEK

Satış yapan müşteriler, yeni ekipman veya diğer ikinci el ürünlerde kullanılmak üzere 2 yıl geçerli olacak bir kupon alacak. Ayrıca dileyenler yeniden satılamayacak durumda ürünleri de geri dönüşüm için ücretsiz olarak mağazaya bırakabilecek. Şimdilik Belçika ile sınırlı olan bu hareketin diğer ülkelerde hayata geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞLARA DA YARAYACAK

Bu girişim, aynı zamanda düşük gelirli tüketicilere ikinci el spor malzemeleri satın alma şansı verdiğinden, Belçika'daki insanların 3'te 1'nin yeni spor giyim ürünleri satın almayı ertelemesine neden olan geçim sıkıntısına da ışık tutuyor.

"TÜKETİCİLER FARKLI BAKMAYA BAŞLIYOR"

Decathlon Sürdürülebilirlik Müdürü Joeri Moons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Klasik tüketim modelimizin değişmesi gerekiyor. Daha az yeni ürün satın alıp eski malzemeleri tamir ediyor ve ardından yeniden satıyor veya kiralıyoruz. Böylece tüketiciler aynı zamanda eşyalara eskisinden daha farklı bakmaya başlıyor. Önemli olan bir eşyaya sahip olmaktan ziyade o eşyanın kullanılabilir olması" ifadelerine yer verdi.