Haberler

Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz aylar Türkiye'den çekilen ve pazara geri dönmek için çalışmalar başlattığı iddia edilen dünyanın önde gelen pizza zincirlerinden Pizza Hut şubelerini kapatıyor. 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı alan Pizza Hut, yüzlerce çalışanını da işten çıkaracak.

  • Pizza Hut, Birleşik Krallık genelinde 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı.
  • Kapanmalar sonucu yaklaşık 1.210 çalışan işten çıkarılacak.
  • Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak amacıyla devreye girdi.

Dünyaca ünlü yemek zinciri Pizza Hut, Birleşik Krallık genelinde 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Brighton, Hull, Bristol, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki kapanmalar sonucu yaklaşık 1.210 çalışan işten çıkarılacak.

Restoranların işletmesini yürüten DC London Pie Limited için pazartesi günü iflas yöneticileri atanırken, küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak amacıyla devreye girdi.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZOR DURUMA SOKTU

Şirket, artan maliyetler ve vergi yükümlülüklerinin nakit akışını zorladığını açıkladı. FTI Consulting yöneticilerinden Matt Callaghan, "Maalesef işten çıkarılan çalışanların gerekli desteği alması için çalışıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

İFLAS EDEN RESTORANLARI ALMIŞTI

DC London Pie, bu yılın başında Pizza Hut UK'nin iflas eden bazı restoranlarını devralmıştı. Şirket, aynı zamanda İsveç ve Danimarka'daki Pizza Hut franchise'larını da işletiyor. Yum! Brands'in kontrolünde kalan yeni yapılanmada ise İngiltere genelinde 343 Pizza Hut teslimat noktası faaliyet göstermeye devam edecek.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞTİ

KFC ve Pizza Hut yılın başında Türkiye'den çekilmişti. Ancak 4 ay sonra firmaların küresel sahibi Yum! Brands'ın, yeniden Türkiye pazarına dönmek için çalışmalar başlattığı iddia edilmişti. Yıl başında İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bayilerini kapatan şirket, Value Solution Partners ile yeni bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.