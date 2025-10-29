Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü yemek zinciri Pizza Hut, Birleşik Krallık genelinde 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Brighton, Hull, Bristol, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki kapanmalar sonucu yaklaşık 1.210 çalışan işten çıkarılacak.

Restoranların işletmesini yürüten DC London Pie Limited için pazartesi günü iflas yöneticileri atanırken, küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak amacıyla devreye girdi.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZOR DURUMA SOKTU

Şirket, artan maliyetler ve vergi yükümlülüklerinin nakit akışını zorladığını açıkladı. FTI Consulting yöneticilerinden Matt Callaghan, "Maalesef işten çıkarılan çalışanların gerekli desteği alması için çalışıyoruz" dedi.

İFLAS EDEN RESTORANLARI ALMIŞTI

DC London Pie, bu yılın başında Pizza Hut UK'nin iflas eden bazı restoranlarını devralmıştı. Şirket, aynı zamanda İsveç ve Danimarka'daki Pizza Hut franchise'larını da işletiyor. Yum! Brands'in kontrolünde kalan yeni yapılanmada ise İngiltere genelinde 343 Pizza Hut teslimat noktası faaliyet göstermeye devam edecek.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞTİ

KFC ve Pizza Hut yılın başında Türkiye'den çekilmişti. Ancak 4 ay sonra firmaların küresel sahibi Yum! Brands'ın, yeniden Türkiye pazarına dönmek için çalışmalar başlattığı iddia edilmişti. Yıl başında İş Gıda ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bayilerini kapatan şirket, Value Solution Partners ile yeni bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.