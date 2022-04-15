Dünyaca ünlü çizgi film Malta'ya dönüyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ailelerin tatil destinasyonu arayışı başlıyor. Uzun süredir ertelenen yurt dışı tatilleri de yeniden gündeme dahil oluyor. Nickelodeon Hazine Avı etkinliği, çocuklar kadar çocuk ruhlu yetişkinleri de mutlu edecek bir dolu etkinlikle mayıs ayı sonunda Malta'ya geri dönüyor. İlk ayağı 2019'da gerçekleştirilen etkinlik, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde yeniden Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenecek.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ailelerin tatil destinasyonu arayışları başlarken, yurt dışı tatilleri de yine ihtimaller arasında yerini alıyor. Birçok aile için uygun bir tatil rotası olan Malta, ev sahipliği yaptığı eğlenceli etkinliklerle tatilcilerin uğrak noktasına dönüşüyor. İlk kez 2019'da gerçekleştirilen Nickelodeon Hazine Avı Malta, 28-29 Mayıs tarihlerinde yeniden ülkenin başkenti Valetta'ya dönüyor. Paramount'un şirket içi ticari entegre pazarlama ajansı olan Velocity International tarafından ücretsiz olarak düzenlenen açık hava etkinliğinde aileler başkent Valletta ve çevresindeki sıcak noktaları ararken, birbirinden renkli Nickelodeon karakterleriyle de tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı bulacak. Çocukların sevgilisi Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar, Paw Patrol, Işıltı ve Parıltı (Shimmer and Shine) karakterleri de bu etkinliğin önemli yıldızları arasında yer alacak.

BENZERSİZ BİR HAFTA SONU VAAT EDİYOR

Etkinliğe dair değerlendirmelerini paylaşan Paramount'un uluslararası dijital ve reklam satışlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü Lee Sears, "Nickelodeon Hazine Avı, büyük küçük herkese benzersiz bir hafta sonu vaat ediyor. Etkinlik aynı zamanda Malta'nın sunduğu olanakları keşfetmek için de fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TATİL TURUNA DÖNÜŞÜYOR

Oyunlarla dolu bir artırılmış gerçeklikte eğlenceli bir tura çıkan aileler, Sünger Bob'un kurgusal restoranı Krusty Krab'ın gerçek boyutlusunu ziyaret edebilecek, Triton Meydanı'ndaki "Slimulator" makinesinde farklı deneyimler kazanma şansını elde edecek, dünyaca ünlü karakterlerle tanışıp ana sahnedeki canlı şovlara katılabilecekler.

"MALTA'YI AİLELER İÇİN GÜVENİLİR BİR TATİL DESTİNASYONU YAPACAĞIZ"

Nickelodeon Hazine Avı'nın Malta'ya geri dönüşünün aynı zamanda Malta'nın 2021-2030 turizm stratejileriyle de örtüştüğünü belirten Malta Turizm Bakanı Clayton Bartolo, "Önceliğimiz Malta'yı çocuklu aileler için güvenilir ve unutulmaz anılar biriktirebilecekleri bir tatil destinasyonuna dönüştürmek. Böylelikle Malta, her yaştan çocuğun eğlenceli vakit geçirebileceği tatillerin adresi olma yolunda da yerini sağlamlaştırmış olacak" dedi.