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Dünya Piyasaları Sert Düşüşten Sonra Toparlanmaya Başladı

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Japon borsası yüzde 10 yükselişle kapandı. Küresel piyasalar haftaya Japonya borsasında başlayan düşüşle sarsıldı. Borsa İstanbul'da da devre kesici devreye girdi. Ancak Japonya'nın pozitif faize geçmesi risklerden kaçışın yolunu açtı. Nikkei 225 endeksi yüzde 10 artışla kapandı.

Dünya piyasalarındaki sert düşüşler bugün toparlanmaya başladı. Japon borsası yüzde 10 yükselişle kapandı.

Küresel piyasalar haftaya Japonya borsasında başlayan yüzde 12 düşüşle başladı. Japonya'daki düşüş dalga dalga tüm borsalarda etkisini gösterdi.

Borsa İstanbul'da iki kez devre kesici devreye girdi. Borsayla birlikte altın fiyatları da Margin Call sebebiyle düşüş gösterdi ancak kısa sürede toparlandı. Orta Doğu'daki savaş endişeleri, ekonomilerdeki resesyon sinyalleri ve yüksek faizden dönüş tahminleri ve ABD'deki seçimlerin etkisiyle belirsizliklerin arttığı noktada Japonya'nın pozitif faize geçmesi risklerden kaçışın yolunu açtı.

Dün yaşanan sert düşüşün ardından Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 10 artışla kapandı. Topix endeksi de yüzde 9,3 yükselişle işlemleri tamamladı.

Ekonomi çevresinde bu tarz sert düşüşlerden sonra biraz toparlanma görülmesi normal olarak kabul edilirken ikinci bir gerileme dalgasının yaşanabileceği seçenekler arasında tutuluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2'yi aşan yükselişle başladı. Endeks şu sıralarda yüzde 1,78 yükselişle 10 bin 070 puandan işlem görüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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