Dünya Gıda Günü'nde Gıda Bilinci ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

"Dünya Gıda Günü" dolayısıyla açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bu yılın temasının "Daha İyi Gıda ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele" olduğunu belirterek, "Gıda yalnızca bir besin değil, bir yaşam hakkıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde her yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan "Dünya Gıda Günü" kapsamında açıklama yapan İl Müdürü Kemal Yılmaz, bu yılın temasının; doğanın, üreticinin ve geleceğin korunması gerektiğine vurgu yaptığını söyledi.

"Her 9 kişiden 1'i açlıkla mücadele ediyor"

Yılmaz, dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiğini hatırlatarak, her 9 kişiden 1'inin açlıkla mücadele ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Ne yazık ki üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir. Bu durum, gıda üretimi kadar gıda bilincinin de ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir" diye konuştu.

"Samsun'un bereketli topraklarında özveriyle çalışıyoruz"

İl Müdürü Yılmaz, Samsun'un verimli topraklarında sağlıklı ve sürdürülebilir üretim için büyük bir gayret gösterdiklerini dile getirerek, "İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizi bilinçlendirmeyi, yerel üretimi güçlendirmeyi ve gıda güvenliğini teminat altına almayı en temel görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gıdaya ve emeğe saygı geleceğe mirastır"

Gıdanın yalnızca bir besin değil, bir yaşam hakkı olduğunu belirten Yılmaz, bu hakkın korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Evde, okulda, tarlada, pazarda nerede olursak olalım, gıdaya ve emeğe saygı göstermek, israfı önlemek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek geleceğe bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Daha iyi gıda, daha iyi bir gelecek için el ele verelim. Üreticimizden tüketicimize, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her bir paydaşımızla güvenli gıdaya, sağlıklı topluma ve sürdürülebilir bir geleceğe adım adım ilerleyelim" çağrısında bulundu.

Yılmaz, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutlayarak, "Başta emekçi çiftçilerimiz olmak üzere, gıdanın her aşamasında alın teri döken tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı. - SAMSUN