Haberler

Dünya Bankası: Verimlilik Artışı GSYH'yı Yükseltecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde verimliliğin artırılmasının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) yükselteceğini ve daha fazla iş imkanı yaratacağını açıkladı. Verimlilikteki artışın istihdam üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

Dünya Bankası, verimliliğin artırılmasının Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) yükselteceğini, daha fazla ve iyi iş imkanı yaratacağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankasının yeni raporunun, sermaye ve iş gücünü artırmanın ekonomik büyümeyi artırmak için gerekli ancak yeterli olmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Bunun büyüme denkleminin sadece bir parçasını oluşturduğu, diğer parçasının ise verimlilik olduğu vurgulanan açıklamada, verimliliğin artırılmasının Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde GSYH'yı yükselteceği, daha fazla ve iyi iş imkanı yaratacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin daha hızlı büyümenin "kilidini açmak" için mevcut ekonomik varlıkları daha verimli kullanmayı ve işletmeler ile insanların kabiliyetlerine yatırım yapmayı acilen teşvik etmesi gerektiği ifade edildi.

Dünya Bankasının açıklamasında, verimlilikte yüzde 10'luk bir artışın bölgede yaklaşık 2 milyon ek istihdam yaratabileceği ve bu durumun verimlilik ile istihdam artışı arasındaki güçlü ilişkiyi ülke ve sektör genelinde ortaya koyduğu kaydedildi.

Bölgenin küresel finansal kriz sonrası büyümede yaşadığı yavaşlamanın neredeyse tamamen verimlilikteki düşüşten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, bu yavaşlamanın daha az verimli devlet işletmelerinin yüksek payı gibi piyasa bozulmalarının devam etmesine yol açan reformların yavaşlamasıyla aynı döneme denk geldiği ve kaynakların en yüksek getiriyi sağlayabilecekleri alanlara yönlendirilemediği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca küresel piyasalara tam olarak entegre olamama ve zayıf firma kabiliyetlerinin de verimliliği baskıladığı ve ülkelerin potansiyelini sınırladığı kaydedildi.

Verimlilik artışı olmadan yapılan ilave sermaye yatırımlarının getirisinin de geçmişe kıyasla daha düşük kaldığına işaret edilen açıklamada, verimliliğin artırılmasının nihayetinde refahı yükselttiği, daha fazla istihdam ve daha yüksek ücretler sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Eğer Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin 2008 sonrası verimlilik artışı, finansal kriz öncesindeki hızına ulaşmış olsaydı, bölgenin GSYH'si yaklaşık yüzde 62 daha yüksek olabilirdi." değerlendirmesi yer aldı.

Yenilenmiş bir reform gündemine duyulan acil ihtiyaca işaret edilen açıklamada, ticaret, yatırım, dijitalleşme, verimlilik ve beceri (TIDES) alanlarında hedefe yönelik adımlarla bölgenin verimlilik potansiyelini açığa çıkarmak için reform ivmesinin yeniden canlandırılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir

Galatasaray'a dev gelir! Çuvalla parayı kasaya koydular
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Dün akşam çıldırdı: Bunu buradan yolla
Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan

Vakalar patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı

Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.