Haberler

Dünya Bankası Türkiye'de 5,4 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Bankası Grubu, Türkiye'de 2022'den bu yana 21 milyar doları aşan özel sektör sermayesi harekete geçirildiğini, 2026 mali yılında 5,4 milyar dolarlık sermaye sağlandığını bildirdi. Türkiye, küresel ölçekte en yüksek özel sektör sermayesi mobilize edilen ülkeler arasında yer aldı.

Dünya Bankası Grubu, Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamının 21 milyar doları aştığını bildirdi.

Dünya Bankası Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesinde 2026 mali yılında tarihi rekor kırıldı.

Küresel ölçekte harekete geçirilen özel sektör sermayesi, son 4 yılda 3 kattan fazla artarak 2022 mali yılındaki 35 milyar dolardan 2026 mali yılında 112 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de ise Dünya Bankası Grubu tarafından 2026 mali yılında 5,4 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla yüzde 520 artışa işaret etti.

Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamı 21 milyar doları aşarken, Türkiye, Dünya Bankası Grubu tarafından küresel ölçekte en yüksek tutarda özel sektör sermayesi mobilize edilen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalar, küçük işletmelerin finansmana erişiminin genişletilmesi, istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi ile kritik altyapı yatırımları için uzun vadeli özel sektör finansmanının sağlanmasını da içerdi.

Bu kapsamda, FINGROW Programı aracılığıyla Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanan 868 milyon dolarlık garantiyle Türkiye'deki küçük işletmeler için 1,74 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi.

Kaynak: AA
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu