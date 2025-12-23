Dünya Bankası Gubu'ndan Türk şirketine yatırım

YENİLENMİŞ elektronik cihaz platformu Getmobil, Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu IFC ve Lowercarbon Capital katılımıyla toplam 22 milyon dolar yatırım aldı.

İkinci el ve yenilenmiş elektronik pazarında alım-satım, yenileme, fiyatlama ve mevzuat uyum süreçlerini tek bir dijital altyapı altında toplayan, uçtan uca bir teknoloji platformu olarak konumlanan şirket, Türkiye'deki ikinci el elektronik pazarının dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turunun 15 milyon dolarlık kısmı, iklim odaklı yatırımlarıyla tanınan ve Chris Sacca tarafından kurulan yeşil dönüşümün öncüsü Lowercarbon Capital ile Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu Uluslararası Finans Kurumu IFC liderliğinde gerçekleşti. Kalan 7 milyon dolarlık bölüm ise mevcut yatırımcıların katılımıyla gerçekleşti. Tura ayrıca, büyük ve gelişmekte olan pazarlarda kategori tanımlayan dijital altyapılara yatırım yapan, küresel ölçekte saygın 4 yatırımcıdan 2'si olan 2150 VC ve Endeavor Catalyst de katıldı. Mevcut yatırımcılar Dutch Founders Fund (DFF), TechOne/Metis, Maxis, Arya VC ve 212 de tura yeniden katılarak, Getmobil'in uzun vadeli vizyonuna olan güvenlerini bir kez daha teyit etti.

PAZAR KAYIT ALTINA ALINDI

Söz konusu yatırım arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Ticaret Bakanlığı'nın 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği' ile sektörde oluşturulan düzenleyici çerçeve oldu. Yönetmelik, ikinci el ve yenilenmiş elektronik pazarında tüketici güvenini artırırken; kayıt dışı faaliyetlerin azalmasına, standartların oluşmasına ve sürdürülebilir bir pazar yapısının gelişmesine zemin hazırladı. IFC ve diğer global yatırımcılar açısından bu düzenleyici altyapı, Türkiye'de ikinci el elektroniğin ölçeklenebilir bir yatırım alanına dönüşmesinde rol oynadı. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bayilere yerinde yenileme yetkisi tanınarak, yenileme süreçlerinin maliyetlerinin azaltılması ve yenilenmiş ürün arzının tüm Türkiye'ye yayılması amaçlandı. Getmobil, bu regülasyon zeminini, uçtan uca dijital altyapısıyla sahaya taşıyarak öncülük yaptı.

8 MİLYAR DOLARLIK PAZAR İÇİN DİJİÜTAL SİSTEM

Türkiye'nin 8 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen ikinci el elektronik pazarı, uzun süredir standartlardan ve tüketici koruma mekanizmalarından yoksun bir şekilde faaliyet gösterirken, söz konusu şirket ülke genelindeki 32 binden fazla cep telefonu bayisini birbirine bağlayan bir dijital işletim sistemi inşa ediyor. Sistem; satın alma, satış, fiyatlandırma, envanter takibi ve yasal uyum süreçlerini tek bir dijital çatıda toplayarak sektörde ortak bir standart oluşturmayı hedefliyor.

ŞEFFAF BİR PAZAR

Ticaret Bakanlığı'nın yenilenmiş ürünlere ilişkin düzenlemeleriyle uyumlu şekilde faaliyet gösteren şirket, lisanslı yenileme merkezi yapısı ve dijital altyapısıyla tüketicilerin 12 ay garantili, bakanlık onaylı ürünlere erişimini sağlıyor. Platform üzerinden yürütülen süreçler; pazarın şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir bir yapıda işlemesine katkıda bulunuyor. İkinci el elektronik sektöründe faaliyet gösteren bayiler, uzun yıllar boyunca manuel ve birbirinden kopuk sistemlerle çalıştı. Şirketin sunduğu dijital altyapı sayesinde bayiler; fiyatlama, stok yönetimi ve operasyonel süreçlerini merkezi ve veriye dayalı bir şekilde yönetebiliyor. Bu dönüşüm, küçük ölçekli satış noktalarının daha sürdürülebilir, büyüyebilir ve kayıtlı işletmelere dönüşmesine katkı sağlıyor.

ÖLÇEKLENEBİLİR İŞLETMELERE DÖNÜŞÜM

Şirket, geleneksel yöntemlerle çalışan yerel bayileri merkezi ve veri odaklı bir altyapıya entegre ediyor. Platform sayesinde perakendeciler; anlık fiyatlandırma, stok görünürlüğü ve standartlaştırılmış yenileme süreçlerine erişim sağlayarak daha hızlı kararlar alabiliyor. Şirket verilerine göre Getmobil kullanan bayilerde gelirlerde yaklaşık yüzde 60 artış, stok devir hızında yaklaşık yüzde 50 iyileşme gözlemleniyor. Şirketin kurduğu altyapı; Apple, Samsung, Hepsiburada, Sahibinden, Troy ve Vatan gibi dev isimler tarafından 'eskisini getir, yenisini götür' (trade-in) ve yenilenmiş cihaz programları için tercih ediliyor. Bu ortaklıklar sayesinde tüketiciler cihazlarını nakde çevirirken, iş ortakları da uçtan uca sertifikalı ve garanti destekli bir sisteme erişiyor.

'EKOSİSTEM İNŞA EDİYORUZ'

Getmobil CEO'su ve kurucu ortağı Mehmet Uygun, yatırım turuna ilişkin, "Getmobil olarak sadece cihaz alıp satan bir şirket değiliz. Türkiye'de uzun yıllardır dağınık ve kayıt dışı kalan ikinci el elektronik pazarını dijitalleştiren bir altyapı kuruyoruz. Bugüne kadar 600 binin üzerinde haneyle buluştuk; kullanıcılarımıza güvenli ve erişilebilir bir deneyim sunarken, bayilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte ikinci el elektronik ekosisteminin büyümesine katkı sağladık. Ticaret Bakanlığı'nın yenilenmiş ürünlere yönelik düzenlemeleri, pazarda güvenin oluşması açısından çok önemli bir zemin oluşturdu. Bu yatırımla birlikte, Türkiye'de kurduğumuz bu sistemi ölçeklemeyi ve aynı modeli uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bize güvenen tüm kullanıcılarımıza, bayilerimize ve ekosistemin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.