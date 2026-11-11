Dünya Bankası Başkanı Banga, IFC finansmanının yüzde 35'inin yerelde olduğunu söyledi

Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, para birimi değer kaybının uzun vadeli projeleri yatırım yapılmaz hale getirebileceğini belirterek, "IFC aracılığıyla finansmanımızın yaklaşık yüzde 35'ini yerel para biriminde sağlıyoruz. Aslında 40 ülkede daha yerel para birimi piyasaları geliştirmek için IMF ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Banga, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, stratejilerinin üç ana sütun üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, birincisinin fiziksel ve beşeri sermayenin altyapısını geliştirmek, ikincisinin işletmelerin gelişebileceği, güçlü kurumların, öngörülebilir kuralların ve girişimcilerin yatırım yapmasına, büyümesine ve iş yaratmasına yardımcı olan politikaların bulunduğu bir ortam yaratmak ve üçüncüsünün finansmanı tam olarak o ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan sektörlere ve ekonomilere yönlendirmek olduğunu söyledi.

Gelişmiş dünyada iklim söyleminin temelde gelecekte emisyonları azaltmayı amaçlayan azaltım üzerine odaklandığına işaret eden Banga, şöyle devam etti:

"Gelişmekte olan ekonomilerde ise acil endişe genellikle uyum sağlamaktır. Sahil şeridini korumak, hasadı güvence altına almak, suyu güvence altına almak, şiddetli hava koşullarına dayanıklı altyapı inşa etmek. Bu ülkeler aynı zamanda gelişmiş ekonomilerin uzun süredir sahip olduğu güvenilir enerji, endüstriyel büyüme ve ekonomik fırsatları da aramaktadır. Buradaki fikir, akıllı kalkınma dediğimiz şeyi bir araya getirmeye çalışmamızdır, fiziksel direnci ve kurumsal güçlendirmeyi en başından itibaren kalkınmanın içine inşa etmek.

Sel için dayanıklı bir yol, iki kez yeniden inşa edilmek zorunda kalmadan ticaretin akışını sürdürür ve yalıtımlı bir okul, çocukların aşırı sıcaklarda öğrenmeye devam etmesini sağlar. Kuraklığa dayanıklı tohumlar ve damla sulama verimi korurken demir yolu taşımacılığı malları daha verimli ve daha az emisyonla taşır. Bu versiyonların veya yatırımların yaptığı şey, iki şeyi aynı anda yapmaktır."

"Bu mali yılda ise 112 milyar dolar mobilize ettik"

Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga, yatırımcıların öngörülebilir politika ve düzenlemelere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak geçen yılki kamu sektörü finansmanlarının yaklaşık yüzde 30'unun politika ve kurumsal reformu desteklediğini bildirdi.

Banga, yatırımcıların kontrol etmedikleri risklere karşı korunmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, garantilere erişimleri basitleştirdiklerini ve garantilerin yıllık ihraçlarının 4 yıl önceki 5 milyar dolardan bugünkü yılda 25 milyar dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Para birimi değer kaybının uzun vadeli projeleri yatırım yapılmaz hale getirebileceğini dile getiren Banga, "IFC aracılığıyla finansmanımızın yaklaşık yüzde 35'ini yerel para biriminde sağlıyoruz. Aslında 40 ülkede daha yerel para birimi piyasaları geliştirmek için IMF ile birlikte çalışıyoruz. Özel yatırımcıların erken risk almamıza ihtiyacı var. Özel yatırımcıların erken aşamada bazı riskler almamıza ihtiyaçları var. IFC ile birlikte, kendi birikmiş kazançlarımızdan 100 milyon dolarla finanse ettiğimiz Frontier Opportunities Fund'ı başlattık. Şimdi, gelişmekte olan piyasalardaki iklim değişikliğiyle mücadele projelerinde ikincil öz sermaye ve ilk kayıp koruması sağlamak için bir dizi başka hayırsever sermaye ve etki yatırım kurumuyla çalışıyoruz. 2022 mali yılında 35 milyar dolar özel sermaye mobilize ettik. Bu mali yılda ise 112 milyar dolar, yani üç kattan fazla." diye konuştu.

Banga, iklim odaklı yatırımlarını daha nasıl ölçeklendirebilecekleri üzerine çalıştıklarını anlatarak özel sektör müşterileriyle yatırım yaptıkları yerlerde buluşmaya başlamayı hedeflediklerini belirtti.

New York, Frankfurt, Milano, Tokyo'daki varlıklarını genişlettiklerini ifade eden Banga, amaçlarının yatırımcılarla orada buluşmak, fırsatlar yaratmalarına, sorunları daha hızlı çözmelerine, daha güçlü iş bağlantıları kurmalarına yardımcı olmak ve gelişmekte olan bir pazara yatırım yapmaya hazır olduklarında onlarla buluşmak yerine, bir tür proje alıcısı zihniyetinden iş geliştirme zihniyetine geçmek olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA