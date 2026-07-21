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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1.174.277 MWh, tüketim 1.172.165 MWh olarak kaydedildi. Saatlik bazda en yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 174 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 172 bin 165 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 337 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 378 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 174 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 172 bin 165 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 508 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan Köprübaşılı
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