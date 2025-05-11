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Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı. Buna göre, düğünlerde yıllık telif ücreti 6 bin 500 lira olurken; bir düğün için ödenecek telif bedeli ise 65 lira.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, düğünlerde çalınan müziklere ilişkin telif ücreti döneminin başladığını açıkladı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, (MESAM) tarafından, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı.

ANLAŞMALAR İMZALANMAYA BAŞLADI

Bu kapsamda Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, Avcılar'daki düğün salonlarında denetimlerde bulundu. Telif ödemelerini yapmayan bir düğün salonu ile MESAM arasında anlaşma imzalandı.

YILLIK 6 BİN 500 LİRA

Yeni uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ergül, "Yapılan uygulama ile ilgili açıklama yapan MESAM Başkanı Recep Ergül, "Düğün salonlarıyla ilgili operasyonu bizzat kendim yürütüyorum, sahada herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayalım diye. Şimdi bizim bugün buraya gelişimizin sebebi, bu düğün salonunda müzik çalınıyor mu, çalınmıyor mu? Bunun tespitini yapmak. Çalındığını tespit ettik ve onlara bir ceza falan kesmeyeceğiz. Sadece çaldıkları müziklerin telifini talep ediyoruz. Bu telif bir düğün başına 65 liraya tekabül ediyor, yıllık 6 bin 500 lira. Biz yılda ortalama 100 düğün üzerinden hesap yapıyoruz" dedi.

"74 YILDIR UYGULANMADI"

Ergül ayrıca şunları söyledi: "Metrekare hesabına girmiyoruz. Yani metrekare hesabına girersek, canlı müzik çalınıyor. Bu daha yüksek tutacağı için düğün salonlarının da mağdur olmaması için, salon sahiplerinin rahat ödeme yapabilmesi için yıllık 6 bin 500 lira talep ediyoruz. Şimdi, '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' MESAM'a bu yetkiyi veriyor. Diyor ki, 'Sizin üyeleriniz olan söz yazarı, besteci, aranjörlerin haklarını gidin, toplayın' diyor. Ama bugüne kadar her ne kadar 74 yıldır uygulamada olsa da bu yasa pek uygulanamamıştı.

"MUHATAPLAR DÜĞÜN SALONLARI"

Çünkü sırayla önce dijital radyo ve televizyonlar derken, düğün salonlarına ancak sıra geldi. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu. Biraz sonra gelin ve damada da takımızı takacağız. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bu olay gelin ve damatlara ek bir yük getirecek mi? Asla bir yük getirmez. Konunun muhatapları gelin, damatlar ve aileleri değil. Bunun muhatapları düğün salonu sahipleri. Bu 6 bin 500 lira yıllık telif bedelini de onlar ödeyecek. Gelin ve damat ödemeyecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTuran Şahin:

dolaylı yoldan düğün sahibine,damat ve geline yansır,düğün salonu sahibi salona zam yapar,sonuçda damat ve gelin öder,işde gençler bundan evlenmiyor,

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

herseyi vatandaşa yıkmaya devam.edin dolaydan dolaydan yaslayın millete ne güzel

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Haber YorumlarıMr Camel:

düğün salonları yerine köy düğünleri daha güzel ve masrafsızdır.. yakında araçlarda çalınan müziklerden de para alırlar sezen aksu 700 mılyon tl sattı gerisini siz düşünün

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bulguru kaynatirlar , erik dalı gevrektir vb gibi parçalardan kurtuluruz belki . Onbinlerce kez çalıyorlar bir gecede ..

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