Haberler

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksel enflasyon nedeniyle yaşanan nakit taşıma külfeti sadece ekonomik değil toplumsal gelenekleri de değiştiriyor. Son dönemlerde birçok düğün davetiyesinde IBAN bilgisi paylaşılıyor. Düğün sahipleri, davetlilerden nakit getirmemelerini, bunun yerine IBAN'a transfer yapmalarını istiyor. Uzmanlar kalıcı çözümün yeni banknotlardan ziyade fiyat istikrarının sağlanmasından geçtiğini vurguluyor.

  • Düğün davetiyelerinde IBAN bilgisi yer almaya başladı.
  • Davetlilerden zarf içinde nakit getirmemeleri isteniyor.
  • Yüksek tutarlarda nakit taşımanın zahmetli ve güvenlik riski oluşturması, IBAN transferlerini tercih edilir hale getiriyor.

Yüksek enflasyon karşısında Türk lirasındaki değer kaybı, günlük hayatta olduğu kadar sosyal geleneklerde de değişime yol açtı. Artan fiyatlar nedeniyle nakit taşımanın zorlaşması, düğünlerdeki takı ve para verme alışkanlığını da dönüştürdü.

Düğünlerde bir gelenek tarih oluyor: Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

DÜĞÜN DAVETİYELERİNDE "IBAN" DETAYI

Son dönemde birçok düğün davetiyesinde IBAN bilgisi yer almaya başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; davetlilerden zarf içinde nakit getirmemeleri istenirken, "nakit getirmeyin" notu düşülen davetiyeler giderek yaygınlaşıyor. Takı merasimleri adeta para teslim törenine dönüşürken davetliler için zarfa sığmayan banknotlar, düğün sahipleri için ise paraları sayma ve muhafaza etme sorunu baş gösteriyor. Yüksek tutarlarda nakit taşımanın hem zahmetli hem de güvenlik açısından riskli hale gelmesi, bu değişimin temel nedeni olarak gösteriliyor. Bu sebeple IBAN yoluyla yapılan transferler daha güvenli ve kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Düğünlerde bir gelenek tarih oluyor: Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

NAKDİN FİZİKİ YÜKÜ ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomistler, nakit taşımanın külfet haline gelmesini yüksek enflasyon ve 200 TL'lik banknotun alım gücünü kaybetmesiyle açıklıyor. Kart, temassız ve dijital ödemelerin daha pratik ve güvenli olduğu vurgulanırken, bu yöntemlerin de yüksek faiz ve borçlanma riski nedeniyle dikkatli kullanılması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre kalıcı çözüm, yeni banknotlardan ziyade fiyat istikrarının sağlanmasından geçiyor.

Düğünlerde bir gelenek tarih oluyor: Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Uzmanlar, nakdin fiziki yükünün artmasının yalnızca ekonomik değil, toplumsal alışkanlıkları da etkilediğini belirtiyor. Dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, düğünlerde IBAN paylaşımının önümüzdeki dönemde daha sık görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Bozkuş:

sonra devlet payını alması için ortaya rakam çıksın sakın yapmayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte yeni adresi
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Ortalığı karıştıran İran bahsi! Meblağ dudak uçuklattı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte yeni adresi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı