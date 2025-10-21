Dubai'ye İhracat Yüzde 814 Artarak 12,8 Milyon Dolar Oldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine geçen yıl 9 ayda yapılan ihracat 1,4 milyon dolarken, 2025'in aynı döneminde bu rakam 12,8 milyon dolara çıktı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçılar olarak pazar çeşitliliğini artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yurt dışı ziyaretlerin, fuarlarda gerçekleştirdikleri görüşmelerin ihracata olumlu yansıdığını belirten Çavuşoğlu, bu yıl bazı pazarlarda beklenenin üzerinde bir artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dubai'yi örnek gösteren Çavuşoğlu, bu yıl eylül sonu itibarıyla Dubai'ye 12,8 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 1,4 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Bu pazarda geçen yıla göre yüzde 814 artış yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dubai'ye baktığımızda belki rakamsal olarak çok büyük değil ama artış oranında ciddi bir rakam. İhracatçılar olarak bunu önemsiyoruz. Burada firmalarımızın, bizlerin ciddi çabaları söz konusu. Pek çok fuarlara katıldık, heyet ziyaretleri düzenledik. Bu bölgeyi de çok önemsiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Dubai'ye ihracatın gelecek yıllarda daha da artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Dubai'ye birçok sektörde satış yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Dubai'ye pek çok ürün gönderiyoruz ama yaş meyve ve sebze daha önde gözüküyor. Gönderdiğimiz ürünleri biraz daha çeşitlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 55,98 arttı

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, ihracatta artış gösterdikleri ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın da yer almaya başladığını ifade etti.

Geçen yılın 9 ayında 40,9 milyon dolar ihracat yaptıkları Suudi Arabistan'da bu yıl aynı dönemde 63,8 milyon dolarlık bir satışa imza attıklarını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeler arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle Suudi Arabistan'da 60 milyon doların üzerinde bir ihracat hacmine ulaştık. Suudi Arabistan, bizim en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 pazarı zorlar hale geldi. Bu bizler için sevindirici. Hem Dubai hem Suudi Arabistan'da bölge olarak çalışmalarımız devam ediyor, ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz."

Suudi Arabistan'a ihracatın geçen yıla göre yüzde 55,98 arttığına işaret eden Çavuşoğlu, bu ülkeye de en fazla mermer, yaş meyve ve sebze ihracatı yaptıklarını kaydetti.