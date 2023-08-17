DTSO Başkanı Bıyık, 17 Ağustos Depreminin Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, mesajında deprem gerçeğine hazırlık ve kentsel dönüşüm projelerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan Bıyık, mesajında "17 Ağustos 1999'da tarihimizin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik. Yaşanan depremlerin ardından özellikle bölgemizde yeniden inşa edilen şehirlerde yapı denetimlerine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük titizlik gösterildi. Ülke olarak maalesef deprem gerçeğine henüz tam olarak tedbirli olmadığımızı geçtiğimiz aylarda yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremde fazlasıyla hissettik. Kentsel dönüşüm projelerini ülke olarak hızlıca devreye almamız gerektiğini, ülkemizin her alanını deprem gerçeğine hazırlamamız gerektiğini fark ettik. Kısa ve orta vadede tüm şehirler olarak kentsel dönüşüm projelerine önem vermeliyiz. Düzce'nin bu konudaki bilgi birikimi ve becerisi kullanılmalı, vatandaşlarımız daha güvenli, depreme dayanıklı yerleşim alanlarına kavuşmalıdır. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ülkemizde bir daha bu tür afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE