DTO'nun Emlak Danışmanlarına Yönelik Eğitimi yoğun ilgi gördü

Denizli Ticaret Odası (DTO), emlak sektörüne yönelik bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi; kentteki kayıtlı gayrimenkul müşavirlerini aynı salonda buluşturdu. Emlak Danışmanlığında Sürdürülebilir Başarının İpuçları başlıklı eğitim, büyük ilgi gördü.

DTO'nun hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen DTO Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, "Emlak Danışmanlığında Sürdürülebilir Başarının İpuçları" başlıklı eğitim, sektörü bir araya getirdi. DTO'nun programı, sektör temsilcilerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümüne yönelik kutlama mesajıyla başlayan programda daha sonra katılımcılar, ilk TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak hep beraber İstiklal Marşı'nı okudu.

DTO'nun, Denizli Emlakçılar Meslek Odası (DEMO), Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEBD) Denizli Temsilciliği, Emlakjet ve Endeksa iş birliğiyle düzenlediği eğitimde, emlak danışmanlarına sürdürülebilir başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı.

Kesintisiz destek ve ilgisinden dolayı, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Etkinliğin açılış konuşmasını, DTO Meclisi Katip Üyesi ve 13'üncü Meslek Komitesi Üyesi Volkan Gürsoy yaptı. Gürsoy, sektörleri ile mensuplarına gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür etti. Programda ayrıca, DEMO Başkanı Muhammet Karataş ile TEBD Denizli Temsilcisi İlker Yetimoğlu de yer aldı. Kentteki gayrimenkul müşavirlerinin üye olduğu DTO'nun 13'üncü Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik ile Başkan Yardımcısı Galip Erol da programa katılan isimler arasındaydı.

DTO üyelerine özel kampanya düzenlendi

Eğitim kapsamında Endeksa Eğitim Müdürü Kadir Yılmaz, sektörel gelişmeler doğrultusunda iş geliştirme ve büyüme stratejileri hakkında bilgiler paylaşarak kurumunun etkinliğe özel kampanyasının içeriğini anlattı. Satış Küpü yazarı ve eğitmeni Kürşat Tuncel ise satış, girişimcilik ve kişisel gelişim alanındaki tecrübelerini aktararak katılımcılara önemli ipuçları verdi.

Yoğun ilgi gören mesleki ve kişisel gelişim eğitiminde, gayrimenkul müşavirlerinin iş hayatında sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmeleri için gerekli temel adımlar ayrıntılarıyla paylaşılırken, etkinliğin son bölümünde katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Günün sonunda, katkılarından dolayı konuşmacılara etkinliğin anısına birer Denizli Horozu plaketi hediye edildi.

Başkan Erdoğan, "DTO'da etkinlik bitmez"

Toplantı sonrasında, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliklerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı üyelerine ve emeklerinden dolayı da 13'ün Meslek Komitesi üyelerine teşekkür etti. Talep olduğu müddetçe, gerek kanunlar ile mevzuattaki değişiklikler ve sektörel güncel gelişmeler ile yenilikler gerek ise kişisel ve mesleki gelişim üzerine etkinliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı