DTÖ: Küresel ticaret sistemi son 80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaret sisteminin son 80 yılın "en ciddi aksaklıklarını" yaşadığını belirterek, çok taraflı dünya düzeninin geri dönülmez biçimde değiştiğini bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ Bakanlar Konferansı'nın açılışında konuştu.

Okonjo-Iweala, daha önce bilinen dünya düzeni ve çok taraflı sistemin geri dönülmez şekilde değiştiğini kaydederek, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğünü inkar edemeyiz." dedi.

Okonjo-Iweala, söz konusu krizlerin yalnızca mevcut çatışmalardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, "Körfez'deki çatışmadan önce de ticaret, enerji, gübre ve gıda alanlarında ciddi şekilde sarsılmıştı." diye konuştu.

Artan jeopolitik gerilimler, iklim baskıları ve hızlı teknolojik dönüşümün hem ulusal hükümetleri hem de uluslararası kurumları zorladığını belirten Okonjo-Iweala, bu süreçte çok taraflılığa yönelik eleştirilerin de giderek arttığını kaydetti.

Okonjo-Iweala, Orta Doğu, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmaların küresel belirsizliği artırdığı bir dönemde Afrika'da bir araya gelinmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Afrika, geleceğin kıtasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa katılan 166 üye ülkenin, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel ekonomik dalgalanmalar gölgesinde derin görüş ayrılıkları yaşadığı ifade ediliyor.

Dört gün sürecek toplantılarda, jeopolitik gerilimler, tıkanan müzakereler ve artan korumacılık nedeniyle zayıflayan DTÖ'nün yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların enerji, gübre ve gıda ticaretinde yarattığı risklerin, süreci zorlaştırdığına dikkati çekiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
