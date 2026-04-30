Haberler

DTO'dan enerji verimliliği atağı eğitim ve danışmanlık süreci başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO) ve GEKA iş birliğiyle başlatılan Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi kapsamında eğitimler başlıyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) ve GEKA iş birliğiyle başlatılan Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi kapsamında eğitimler başlıyor. Proje, Denizli'deki KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürmeyi, verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.

DTO bünyesindeki Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nde (DTTM) bulunan cihazlarla üyelerin enerji tüketimleri analiz edilerek maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor. Program kapsamında, DTO'ya üye firmalara yönelik bir dizi eğitim de düzenlenecek Buna göre; 5 Mayıs 2026 Salı günü Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği Eğitimi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği Eğitimi, 12 Mayıs 2026 Salı günü Su Verimliliği Uygulamaları Eğitimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü de Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği Eğitimi gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından ise 3 teknik uzman ve DTTM ekibi tarafından, talepte bulunan firmalar yerinde ziyaret edilerek birebir danışmanlık hizmeti verilecek. Özellikle imalatçı KOBİ'ler ve tekstil işletmelerine yönelik yapılacak çalışmalarda, üretim süreçlerinde kullanılan makine ve sistemler, enerji ölçüm cihazlarıyla incelenecek; kayıp ve kaçaklar tespit edilerek her firmaya özel enerji verimliliği raporu hazırlanacak. Tümüyle ücretsiz olarak sunulacak programa, DTO'nun üyelerinin yoğun katılımı bekleniyor.

"Tüm üyelerimizi bu önemli ve ücretsiz fırsattan yararlanmaya davet ediyorum"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, üyelerini eğitimlerine katılmaya davet ederek, "Üyelerimizin enerji maliyetlerini düşürmek, rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizden tüm üyelerimizin faydalanmasını istiyoruz. Eğitimlerimize ve devamındaki danışmanlık hizmetlerimize katılım sağlamakla, işletmelerine dair önemli kazanımlar elde edeceklerine inanıyorum. Tüm üyelerimizi bu önemli ve ücretsiz fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

DTO'nun Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi kapsamındaki ücretsiz eğitim ve danışmanlık programına katılmak isteyenlerin, DTO'nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurup kaydolmaları gerekiyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

