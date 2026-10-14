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DTO’da Disiplin Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonu ilk toplantısını yaptı

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DTO’da Disiplin Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonu ilk toplantısını yaptı
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DTO’nun yeni döneminde Disiplin Kurulu ile Hesapları İnceleme Komisyonu ilk toplantılarını yaptı. Disiplin Kurulu Başkanlığına Kerim Akçakoca, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına Yaşar Köseoğlu seçildi; Başkan Uğur Erdoğan üyeleri tebrik etti.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) yeni döneminde görev alacak Disiplin Kurulu ile Hesapları İnceleme Komisyonu ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantılara, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denizli İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da katıldı.

Denizli Ticaret Odası'nda, yeni dönem çalışmaları kapsamında Disiplin Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleriyle ilk toplantılar yapıldı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kurul ve komisyon üyelerini tebrik ederek görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Disiplin Kurulu, başkan ve yardımcılarını belirleme gündemiyle bir araya geldi. DTO Disiplin Kurulu Başkanlığına Kerim Akçakoca, başkan yardımcılıklarına ise Çağın Fenli ile Nurcihan Ayçiçek seçildi. Disiplin Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen ilk toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Başkan Erdoğan, kurula seçilen tüm üyelere iyi dileklerini iletti.

Yeni dönemde görev alacak Hesapları İnceleme Komisyonu da başkan ve yardımcılarını belirledi. Yaşar Köseoğlu başkanlığındaki Hesapları İnceleme Komisyonu'nun başkan yardımcılığı görevlerine ise Mutlu Başaran ile Muhammet Ali Çelik geldi. Hesapları İnceleme Komisyonu'nun da ilk toplantısına katılan Başkan Erdoğan, komisyon üyelerini tebrik ederek çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

DTO Disiplin Kurulu ile Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri de yeni dönemde el birliği ile DTO'nun üyelerine hizmet etmeye hazır olduklarını kaydederek Başkan Erdoğan'a destekleri ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, birlikte Denizli İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldığı Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile de dönemin ilk toplantısını yaptı. Erdoğan, DTO Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkezefendi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fevzi Yıldırım'dan başkanlık mazbatasını aldı ve DTO hizmet binasında ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Ali Taşevli ile Melek Kartay DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Kemal Tuncer de Yönetim Kurulu Sayman Üyesi oldu.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bize gösterilen güvenin ve verilen sorumluluğun bilinci ile şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Üyelerimiz, sektörlerimiz ve şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı inançla ve var gücümüzle hizmet üretmek için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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