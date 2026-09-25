DTO Başkanı Erdoğan, TEKMER projesini bilişim ve yazılım sektörüne anlattı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, işletmeleri Pamukkale Teknokent'te bulunan DTO üyelerinden bilişim ve yazılım sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ile teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Denizli Ticaret Odası'nın en yeni projesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile ilgili görüş alışverişi oldu.

Pamukkale Teknokent'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, toplantıda genç girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilmelerini desteklemek amacıyla Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurma projelerinin olduğunu söyledi.

TEKMER'i anlattı

Yeni dönemin en önemli projelerinden birinin TEKMER olacağını da vurgulayan Başkan Erdoğan, merkezde işletmeler ile kadın ve genç girişimcilere dijital dönüşüm, yapay zeka, otomasyon, yazılım, e-ticaret ve yeni nesil üretim teknolojileri alanlarında eğitimler verileceğini açıkladı. "Şehrimizde yeni bir girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin temellerini atıyoruz. TEKMER'de, Pamukkale Teknokent'teki imkanlara yakın bir sistem kuracağız. Sektöre katkımızı nasıl artırırız diye sizlerle de bu konuyu istişare edeceğiz ve merkezimizi sizlerden aldığımız önerilerle kurup geliştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan: "Denizli, kendi değerlerine daha çok sahip çıkmalı"

Başkan Erdoğan ayrıca girişimcilik ve yenilikçiliğin yanı sıra şehir ekonomisinin kalkınmasının dinamiklerinden bir diğerinin de kendi değerlerine sahip çıkması olduğuna dikkat çekti; "Eğer bir ürün Denizli'de üretiliyorsa biz onu tercih edelim. Kamusal alanda yerli malı tedariği ile ilgili bazı firmalarımızın sıkıntılar yaşadığını biliyoruz, farkındayız. Bunları da ilgili yerlere bildireceğiz" dedi.

Yeni sanayi siteleri geliyor

Erdoğan, yeni dönemde 1200 dönümlük büyük bir alanda gıda ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik yeni sanayi siteleri de kuracaklarını anlattı. Bu arada sözlerine, Denizli Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Ofisi'ni kurduklarını da ekledi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından tek tek söz alan Pamukkale Teknokent'teki firmaların temsilcileri, TEKMER ile ve sektörleriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Prof. Dr. Aksel, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel de DTO Başkanı Erdoğan ve Teknokent'teki firmalarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi, yoğun ilgileri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı