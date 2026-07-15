Reel Sektör-Finans Diyaloğu Toplantısı'nda Kredi ve Maliyet Vurgusu

Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde; Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, finans sektörünün üst düzey temsilcilerine sanayicilerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları aktarırken; tekstil sektörünün bankacılık sistemi nezdindeki görünümü, ticari kredilerdeki büyüme sınırları ile banka masraf ve komisyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu: "Firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke sanayisini koruyamaz"

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğine, serbest ticaret döneminin fiilen sona erdiğine ve ülkelerin kendi sanayilerini ve üreticilerini korumaya yönelik politikalarını güçlendirdiğine dikkat çekti. Ticaretin yalnızca ekonomik bir konu olmaktan çıkarak güç ve güvenlik meselesi haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, üretim kapasitesinin ülkelerin en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu vurguladı. Firmaların milli servet olduğunu ve zorlu dönemlerde korunması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Böyle bir dünyada firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke sanayisini koruyamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini de değerlendiren Hisarcıklıoğlu, söz konusu paketin reel sektörün sesinin duyulduğunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İş dünyasının enflasyonla mücadele programını desteklediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, reel sektörün mevcut dönemde karşı karşıya bulunduğu en büyük sıkıntılardan birinin finansmana erişim olduğunu söyledi. Kredi faizlerinin uzun süredir yüksek seyrettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu; komisyon, masraf ve dosya ücretlerinin de eklenmesiyle firmaların katlandığı gerçek finansman maliyetinin ilan edilen faiz oranlarının üzerine çıktığını belirtti. "Kayseri'deki mobilyacım, Denizli'deki tekstilcim bana bunu anlatıyor" diyen Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardan özellikle KOBİ'lerin daha ağır etkilendiğini ifade etti.

Kasapoğlu: "Yaşadığımız sadece tekstilin değil, imalat sanayinin krizi"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmelerinin ardından toplantıda söz alan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisinin ve reel sektörün finansmana erişimde sahada yaşadığı sorunları banka genel müdürlerine doğrudan aktardı.

Son dönemde tekstil sektörünün bankacılık sistemi nezdinde negatif ayrıştığına dikkat çeken Kasapoğlu, mevcut ekonomik tablonun yalnızca tekstile özgü bir sektör krizi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Kasapoğlu, "Bugün yaşadığımız sorun yalnızca tekstilin sorunu değil, imalat sanayinin bütününü etkileyen bir krizdir. Tekstil sektörünü bu tablodan ayırarak negatif değerlendirmek, yaşadığımız süreci eksik okumaktır" dedi.

Tekstil sektörünün Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kasapoğlu, sektörün üretim kabiliyetini ve uluslararası pazarlardaki birikimini koruduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Tekstil sektörümüz rekabet gücünü oluşturan üretim kültürünü, girişimcilik kabiliyetini ve pazar bilgisini kaybetmedi. Rekabet şartları iyileştiğinde tekstilin yeniden güçlü günlerine döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kredi büyüme sınırları sanayinin hareket alanını daraltıyor"

Reel sektörün finansmana erişiminde kredi büyüme sınırlarının en önemli sorunlardan biri haline geldiğini belirten Kasapoğlu, üretim yapan işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacının mevcut finansman şartlarında daha da arttığına dikkat çekti.

Krediye erişimde yaşanan daralmanın firmaların yalnızca yeni yatırım kararlarını değil, mevcut üretimlerini sürdürme kabiliyetlerini de etkilediğini ifade eden Kasapoğlu, bankacılık sisteminin kredi politikalarında üretim yapan işletmelerin şartlarının daha güçlü biçimde gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Banka masraf ve komisyonlarının sanayiciler açısından giderek ağırlaşan bir finansman maliyetine dönüştüğünü ifade eden Kasapoğlu, özellikle ihracatçı firmaların Eximbank kredilerine erişim süreçlerinde karşılaştığı teminat mektubu masraflarına dikkat çekti. Kasapoğlu, "Finansmanın maliyetini yalnızca faiz oranları üzerinden değerlendiremeyiz. Banka masrafları ve komisyonlar bazı uygulamalarda artık sanayicinin taşıyamayacağı seviyelere geliyor. Özellikle Eximbank kredisi talep eden firmalarımızın teminat mektupları için karşı karşıya kaldığı masraflar ciddi seviyelere ulaşmış durumda" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı