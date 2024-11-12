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DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü İş Birliği Geliştiriliyor

DSİ ve Tarım İl Müdürlüğü İş Birliği Geliştiriliyor
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Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan ile tarım ve su yönetimi konularında iş birliği olanaklarını görüştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Balıkesir'in tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere, bölgede uygulanan projeler ve bu projelerin gelecekteki etkileri detaylı bir şekilde görüşüldü.

Ziyaret sırasında, her iki kurumun birbirleriyle iş birliği içinde yürüttüğü projeler ve bu projelerin tarım, su kaynakları yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki katkıları üzerinde duruldu. Tarım ve hayvancılık sektörünün Balıkesir için büyük öneme sahip olduğunu belirten Erkan Alkan, bölgedeki su kaynaklarının etkin yönetimi ve sulama projelerinin önemine vurgu yaptı.

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, ziyaret sırasında gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, bölgedeki tarım ve su yönetimi konularında yapılacak ortak çalışmaların daha verimli hale getirilmesi adına her zaman iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Erkan Alkan ise nazik ziyaretleri için Olcay Çubukçu'ya teşekkür ederek, "Tarım ve su yönetimi konularında yürütülecek iş birlikleri hem Balıkesir hem de bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. Yapılan ve yapılacak projelerle daha verimli sonuçlar almayı umuyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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