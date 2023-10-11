DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Saraydüzü'nde İncelemelerde Bulundu

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Saraydüzü ilçesinde yapılan yatırımları inceleyerek bilgi aldı. Çelik, Belediye Başkanı Hasan Peker ile sulak arazilerdeki düzleme ve dere ıslahları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Sinop'un Saraydüzü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çelik, ilçedeki temasları kapsamında müdürlüklerince yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Peker'i ziyaret eden Çelik, sulak arazilerdeki düzleme ve dere ıslahlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.