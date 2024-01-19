DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2023 Yılında Yapılan Yenilikleri Açıkladı

DSI Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2023 yılında yapmış olduğu yenilikleri açıkladı ve barajlar hakkında bilgi verdi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bizler maziden atiye uzanan, tarihini 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana 'Su vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5 milyar 2 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir"dedi.

"Eskişehir için hizmet ürettik, susuz arazilerimizi suyla buluşturduk"

Eskişehir'e yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Eskişehir'de inşa ettiğimiz 34 sulama tesisi ile toplamda 150 bin 030 dekar, kısmi olarak 16 bin 620 dekar arazi olmak üzere toplam 166 bin 650 dekar araziyi sulamaya açtık" dedi.

"Eskişehir'imize son 21 yılda 109 tesis kazandırdık"

İç Anadolu'nun ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Eskişehir'imizde ziraatın daha da gelişmesi için son 21 yılda; 109 adet Tesis ile 8 Milyar 229 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları söyledi: "Eskişehir'de son 21 yılda 12 baraj, 11 gölet, 2 yeraltı depolaması ve 1 sel kapanı inşa ettik ve böylece 169 milyon m su depolama hacmine ulaştık."

"İnşaat çalışmaları devam ediyor"

Eskişehirli çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Eskişehir'in su kaynaklarını değerlendirmek için yatırımlara devam ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajın tamamlanması ile 2 bin 520 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Eskişehir'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 34 adet taşkın koruma tesisi ile 36 adet yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" dedi.

"Daha verimli topraklar için toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarımız devam ediyor"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Eskişehir'de 13 adet işin tamamlanarak 994 bin 821 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 667 bin 000 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 1 miyon 661 bin 821 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Eskişehir'de 60 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır" dedi.

"Suyun gücünü enerjiye dönüştürüyor, Eskişehirlilerin hizmetine sunuyoruz"

Eskişehir'de son 21 yılda 2 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 556,95 Milyon KWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Kurulu gücü 155,56 MW olan bu tesisler sayesinde Milli Ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 1 Milyar 219 Milyon TL katkı sunuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 184 bin hanenin enerji ihtiyacını Eskişehir'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Eskişehirlilerden, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR