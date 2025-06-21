DS Automobiles, Yeni Amiral Gemisi DS N°8’i Tanıttı

Ds Automobiles, yeni amiral gemisi DS N°8'i, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, tasarımı, aerodinamik hatları, teknolojisi ve konfor öğeleriyle dikkati çekiyor.

Modelle birlikte, şirket, SUV sınıfındaki otomobillerin tasarımında devrim yaparak, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı odağında tutmaya devam ediyor.

Şirketin yeni premium tasarım dili, "SUV Coupe" konseptini şekillendiren temel özelliklere sahipken, tamamen yeni bir tasarım yaratmayı başarıyor.

Yeni modelin dış tasarımı, zarif SUV'ların dinamizmini yeniden yorumluyor ve tamamen elektrikli bir motorla yollara adım atıyor.

"DS Aero Sport Lounge" konseptinden esinlenen model, Fransız otomobil tasarımında ilerici bir yaklaşım sergiliyor. Yeni modelin alçak ve uzun kaput tasarımı, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. 0.24 Cx'lik sürtünme katsayısına sahip olan yeni model, WLTP döngüsünde 750 kilometreye varan menzil sunuyor.

Modelin ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Şirketin imzası niteliğindeki ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farlarıyla vurgulanıyor.

Ön yüzü, dikey yerleştirilen "DS Lightblade" aydınlatma unsuru tamamlanan modelin ön tasarımı, otomobile adeta hayat veren "DSLuminascreen" aydınlatmalı ızgarasıyla, otomotiv dünyasında bir yenilik olarak öne çıkıyor. Modelin ön tasarımında, ilk kez "DS e-Tense Performance" konsept otomobilinde yer alan V şeklindeki dikey LED ışık imzası kullanılıyor.

Markanın kimliğini korumak için otomobilin arka kısmında "N°8" ile tamamlanan "DS AUTOMOBILES" yazısı yer alıyor.

Model, 4,82 metre uzunluğu, 1,90 metre genişliği, 1,58 metre yüksekliği ve 2,90 metrelik aks mesafesiyle duruş sergiliyor.

Yeni model, yan tasarımda yer alan pürüzsüz ve dolgun yüzeyler ile ön ve arkadaki keskin ve belirgin hatlar arasında ince bir denge gözetilerek tasarlandı.

DS Aero Sport Lounge modelinde olduğu gibi, siyah kısımlar sayesinde iki tonlu boya geniş kapsamlı kullanılıyor.

Yeni modelin iç mekanı, DS Automobiles gösterge panelinin ana hatlarını ortaya koyuyor.

Yat tasarımından esinlenen iç mekan tasarımının saflığı, yüksek teknoloji ve uzmanlık seviyesini bir araya getiriyor.

Aydınlatma, "havada asılı durma" etkisi oluşturan orta konsolu vurguluyor.

Model, biri 10,25 inç HD dijital gösterge paneli olmak üzere iki ekranla donatıldı.

DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak tasarlanan koltukların "sarmalayıcı" yapısı bulunuyor.

Konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. "Vites seçici", "Sürüş modu seçici" ve "ses kontrolü", erişim sunuyor.

Model, kabin içinde farklı noktalara yerleştirilmiş ergonomik saklama alanlarının yanı sıra, 620 litreye varan bagaj hacmiyle de günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Dikdörtgen zemine sahip geniş bagaj alanı, eşyaların yerleştirilmesini mümkün kılıyor.

Sürüş deneyimini geliştirmeyi amaçlayan model, güncel teknolojilerle dinamik dinginliği yansıtıyor.

"Dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoru yer alıyor"

Modelde 213 bg ve 350 bg güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçeneklerine bulunuyor. 350 bg güç üreten versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoru yer alıyor.

Baz motor seçeneği dışındaki motorlarda, kısa süreli olarak bir güç artışı (boost) özelliği bulunuyor. Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon 25 beygirlik artışla 375 bg güce ulaşıyor.

Model, uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Bataryanın 97,2 kWh net kapasitesi bulunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan modelin, 12,9 kWh/100 kilometre enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 kilometreye varan menzili bulunuyor.

Model, uzun yolculuklar sırasında duraklama sayısını ve süresini minimuma indiriyor.

Modelde, standart olarak, ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken süspansiyon sistemi standart olarak Etoile versiyonunda sunuluyor.

"Sürdürülebilir ve tavizsiz bir ulaşım sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot, sektörün devrim yaşadığı dönemde, ön saflarda yer aldıklarını belirterek, "Marka, DS N°8 ile Fransız seyahat sanatının yönlendirdiği bir ortamda sürdürülebilir ve tavizsiz bir ulaşım sunarak enerji dönüşümünün bir parçası oluyor. DS Automobiles ekibi, bu yeni amiral gemisini sınıfının zirvesine taşıyacak malzeme ve teknolojileri bilinçle, özenle seçti." ifadelerini kullandı.