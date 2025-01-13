Döviz Kurlarında Yeni Haftaya Yükselişle Başlandı

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Dolar, 35,4520 liradan, euro ise 36,2640 liradan işlem görerek yeni haftaya başladı. Geçtiğimiz haftaki kapanışta dolar 35,41 lira, euro ise 36,33 lira olarak satılmıştı.

Dolar 35,4520 liradan, euro ise 36,2640 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,4500 liradan alınan dolar 35,4520 liradan, 36,2620 liradan alınan euro ise 36,2640 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,41 liradan, euro ise 36,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
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