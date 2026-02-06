Dorçe Prefabrik ve İnşaat, SASAD-ADS Endüstri Günü ve B2B Görüşmeleri'ne katıldı

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, savunma ve havacılık sanayilerinde Türkiye ile Birleşik Krallık ekosistemleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen "SASAD-ADS Endüstri Günü ve B2B Görüşmeleri" etkinliğine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik, Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte yer alarak sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

B2B görüşmeleri kapsamında Birleşik Krallık merkezli kurum ve firmalar başta olmak üzere birçok uluslararası katılımcıyla doğrudan temas eden Dorçe Prefabrik, görüşmelerde hızlı kurulumlu, dayanımlı ve entegre modüler yapı çözümlerinin yanı sıra sahada operasyonel sürekliliği destekleyen mühendislik ve üretim kabiliyetlerini paylaştı.

Etkinlik boyunca Dorçe'nin standı, savunma sanayisine yönelik modüler altyapı çözümleri ile sahada hızlı mobilizasyon imkanı sunan ürün gruplarıyla öne çıktı.

Ziyaretçiler, komuta kontrol merkezleri, güvenlik yapıları, geçici ve kalıcı tesis uygulamaları ile farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen sistem konteynerlerine ilişkin bilgi alırken, Dorçe'nin entegre üretim yaklaşımı, dayanım odaklı tasarım prensipleri ve kısa sürede kurulum sağlayan yapısal özellikleri dikkati çekti.

Dorçe Prefabrik'in uluslararası alandaki operasyonel tecrübesi de etkinlikte öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şirket, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerde edindiği saha deneyimi doğrultusunda, yüksek standart gerektiren savunma ve havacılık ihtiyaçlarına uygun modüler yapı çözümleri geliştirdiğini açıkladı.???????

Etkinlik süresince, özellikle savunma ve havacılık projelerinde modüler altyapı, geçici ve kalıcı tesis çözümleri, komuta kontrol merkezleri, güvenlik yapıları ve sistem konteynerleri gibi alanlarda iş ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Şirket, uluslararası pazarda sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, savunma ve havacılık başta olmak üzere, farklı sektörlerde hızlı mobilizasyon gerektiren projelere yönelik mühendislik ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeye edecek.

Şirket, SASAD-ADS platformu kapsamında kurulan ilişkilerle Birleşik Krallık ve Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artırmayı, bölgede daha geniş bir paydaş ağına erişerek marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.