Haberler

Domaniç Sarımsağında Organik Üretim ve Coğrafi İşaret İçin Önemli Adım

Domaniç Sarımsağında Organik Üretim ve Coğrafi İşaret İçin Önemli Adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Domaniç’in Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren sarımsak üreticileriyle bir araya geldi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Domaniç'in Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren sarımsak üreticileriyle bir araya geldi.

Coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğü ve organik üretime kazandırılması planlanan sarımsak üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Teknik personel tarafından üreticilere bilgilendirmeler yapılırken, üreticilerin talep ve önerileri de dinlendi.

Öte yandan, sarımsak üretiminin organik tarıma geçiş sürecinde önemli bir aşama olan "Organik Tarım Geçiş 1" aşaması için gerekli kontroller, yetkili sertifikasyon firması tarafından tamamlandı.

Çalışmalarla birlikte Domaniç sarımsağının coğrafi işaret sürecinin desteklenmesi, organik üretimin yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin katma değeri yüksek, sürdürülebilir üretime yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Diyarbakır'da tarihin kapısı açıldı! Toprağın altından 7 bin yıllık atölye çıktı

Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı
Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı

Tatbikat sırasında ölümcül hata! El bombası atılınca olanlar oldu
İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu

İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Tarih verildi
Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı

Başkalarının normal yapamadığını bu şekilde yapıyor
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor