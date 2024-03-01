Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarlalarda Kontrol Yaptı

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili tarlalarda fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolü yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ile Çakıl, Muratlı ve Çukurca köylerinde hububat ekili tarlalarda fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. Ayrıca istilacı zararlı kahverengi kokarca ile ilgili broşür ve lifletleri köy kahvesinde dağıtılıp çiftçilere bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA