Dolar ve Euro yükselişte! İşte bugünün güncel kur fiyatları

Dolar ve Euro yükselişte! İşte bugünün güncel kur fiyatları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dolar ve Euro yükselişte! İşte bugünün güncel kur fiyatları
Haber Videosu

Yatırımcılar "Dolar, Euro bugün ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar bugün 40,68 lira, avro ise 47,61 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avro fiyatları dün kapanışa göre yükseliş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede mal üreten şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına yönelik tahminlerin güçlü kalması varlık fiyatlarının seyrini belirliyor. Dolar ve Euro 7 Ağustos Perşembe gününe yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, avro 47,6150 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6830 liradan satılıyor. 47,6130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6150 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 40,6560, avronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.

İngiliz Sterlini 54,53 Türk Lirası oldu. Dün, 54,18'den işlem görmüştü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

ABD ekonomisine ilişkin endişeler sürerken, Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapacağına dair öngörüler gücünü koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye zarar verebileceğine dair endişelerin hala yüksek olduğuna dikkati çekerken, Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin güçlü olması ve ABD şirketlerinin beklenenden daha güçlü kar açıklamalarının, piyasaların istikrara kavuşmasında etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

?????????? uçuyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.