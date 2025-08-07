Dolar ve Euro yükselişte! İşte bugünün güncel kur fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede mal üreten şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına yönelik tahminlerin güçlü kalması varlık fiyatlarının seyrini belirliyor. Dolar ve Euro 7 Ağustos Perşembe gününe yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, avro 47,6150 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6830 liradan satılıyor. 47,6130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6150 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 40,6560, avronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.

İngiliz Sterlini 54,53 Türk Lirası oldu. Dün, 54,18'den işlem görmüştü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

ABD ekonomisine ilişkin endişeler sürerken, Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapacağına dair öngörüler gücünü koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye zarar verebileceğine dair endişelerin hala yüksek olduğuna dikkati çekerken, Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin güçlü olması ve ABD şirketlerinin beklenenden daha güçlü kar açıklamalarının, piyasaların istikrara kavuşmasında etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.