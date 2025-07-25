Dolar ve Euro güne düşüşle başladı! İşte 25 Temmuz güncel kurlar

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? TCMB'nin Temmuz ayı faiz kararından sonra döviz kurunun yönü merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaşadığı problemlerin artabileceği endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.ABD Başkanı Trump dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söylerken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." şeklinde cevap verdi.

Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi. Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamaların ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdığına dikkati çeken analistler, bu durumun doların üzerinde baskı yarattığını bildirdi.

25 TEMMUZ GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar 25 Temmuz 2025 sabah saatleri itibariyle 40,555'ten işlem görüyor. Değişim oranı ise -%0,35 oldu. Euro 47,69 TL'den işlem görmekte. değişim oranı -%0,29 oldu. İngiliz sterlini ise 54,74 liradan işlem görüyor.