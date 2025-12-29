Haberler

Dolar/TL 42,93 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,9340 seviyesinden başlayarak önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde işlem görüyor. Cuma günü de yükseliş eğiliminde hareket eden döviz, analistlerin yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ABD'deki konut satışlarıyla Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9340 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,9013'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 50,5220, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9580 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek yıl faiz indirimine gitme olasılığı doları baskı altında tutarken, güvercin bir politika izleyen ve faizleri düşürmeye istekli yeni bir Fed Başkanı ihtimali de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi



