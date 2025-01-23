Üye Girişi
Haberler
78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı

Trump'ın göreve gelmesi sonrası Dolar/TL'de son durum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne 35,6630 seviyesinden işlem görerek yükseliş gösterdi. Analistler, ABD'nin yeni yönetiminin politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına dikkat çekiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,6630 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,6460'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,6630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 37,1250'den, sterlin/TL yatay seyirle 43,9310'dan satılıyor.

DOLARDA HAFİF YÜKSELİŞ

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

TRUMP FED UYUŞMAZLIĞI BÜYÜR MÜ?

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında politika uyuşmazlığına yol açabileceğine yönelik kaygıları artırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın tamamında 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını kaydeden analistler, fiyatlamaların bankanın haziran ayında yüzde 90 ihtimalle faiz indirimi yapacağı yönünde oluştuğunu belirtti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Trump'ın göreve gelmesi sonrası Dolar/TL'de son durum
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
img

Prens Salman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
img

Yakınları yangında hayata veda etti
img

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.