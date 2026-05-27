Dolar/TL 45,90 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 45,9030 seviyesinden işlem görüyor. ABD-İran arasındaki diplomatik belirsizlikler ve jeopolitik riskler döviz fiyatlamalarında etkili olurken, enflasyonist baskıların yumuşayabileceğine dair iyimserlik dolar endeksini sınırlı düşürdü. Yurt içi piyasalar Kurban Bayramı nedeniyle kapalı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 45,8850'den tamamladı.

Dolar/TL saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 45,9030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,4720'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 61,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 99,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması sürece ilişkin temkinli bir yaklaşıma neden oluyor.

Yeni işlem gününde enflasyonist baskılarının yumuşayabileceği ve jeopolitik risk algısının azalabileceğine yönelik iyimserlikler, güvenli liman talebini zayıflatarak doların başlıca para birimleri karşısında sınırlı değer kaybetmesine yol açıyor.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin süreç kırılgan bir zeminde ilerlerken, haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
