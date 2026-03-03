Haberler

Dolar/TL 43,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,9710 seviyesinden işlem görüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile jeopolitik riskler, piyasalarda belirleyici rol oynuyor.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla sınırlı yükselişle 43,9710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,3330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 58,7820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'dan gelen misillemelerle jeopolitik tansiyonun yüksek seyrini koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimali ve yayılabileceğine yönelik endişeler fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıların süresine ilişkin belirsizlik imasında bulunması da jeopolitik risk algısının düşmesini engelledi.

Öte yandan, İran tarafının attığı adımlar da yakından takip edilirken İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
