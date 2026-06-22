Haberler

Dolar/TL 46,46 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 46,4620 seviyesinden işlem görüyor. ABD-İran görüşmeleri ve Fed'in PCE verisi takip ediliyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 46,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,4350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,4620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,2530'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 61,3830'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Gelecek süreçte iyimserliğin kırılgan kalmaya devam edeceği değerlendirilirken varlık fiyatlarındaki çift taraflı oynaklığın haber akışına bağlı olarak sürmesi öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon görünümü açısından yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi izlenecek. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir PCE verisinin, Fed'in şahin duruşunu güçlendirebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Lisede kanlı baskın! Sıraların altına gizlendiler ama kaçamadılar
Adalar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 39 şüpheli adliyede

CHP'li belediyeye operasyonda yeni gelişme! Aralarında başkan da var
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün
72 saattir kayıp olarak aranan adam evinde bulundu

72 saattir kayıp olarak aranan adam bakın nerede bulundu
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi