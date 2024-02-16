Dolarda yeni zirve!

Dolar, güne değer kazanarak başladı ve 30,8210 TL seviyesinden işlem görerek tarihi zirveyi gördü. Dün kur, yüzde 0,1 azalışla 30,7178'den tamamlamıştı. Saat 10.50 itibarıyla euro 33,1730 TL, sterlin ise 38,8080 TL seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dile getirerek varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Ülkede dün açıklanan perakende satış verilerinin öngörülerin altında kalmasının enflasyonun gelecek dönemde hız kaybedebileceğine yönelik tahminleri desteklediğini belirten analistler, perakende satışların ocakta yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kalarak geçen yıl mart ayından bu yana en sert aylık düşüşünü kaydettiğine dikkati çekti.

Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığın azaldığına işaret edebileceğini, Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için daha çok verinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlenirken, cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 puanın direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.