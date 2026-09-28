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Dolar/TL 48,9820'de, tahvil getirisi 2007'den bu yana en yükseğe yakın seyrediyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,9820 seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu ateşkes teklifini reddetmesi jeopolitik riskleri gündeme taşırken 10 yıllık tahvil getirisi 2007'den bu yana en yükseğe yakın seyrediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,9820 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9820 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 55,7800'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 64,8910'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunulan 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesi jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon endişelerinden ötürü tahvil piyasasında satış baskısı yeniden güçlenirken ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,23 ile 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

Güçlü ABD verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi dolar endeksini iki ayın zirvesine taşırken, petrol fiyatlarının seyri ile tahvil faizlerindeki yükselişin sürüp sürmeyeceği yakından izlenecek.

Öte yandan ABD-Çin tarafında ticaret ateşkesinin 10 Ocak'a kadar uzatılması kısa vadede gerilimin yeniden tırmanma riskini azaltan bir unsur oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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