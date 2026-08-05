Dolar/TL 47,58 ile Rekor Seviyede

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,5770 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5340'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5770 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,9140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 64,0590'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran arasında diplomatik çözüm ihtimaline yönelik iyimserlikler ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme varlık fiyatlamalarında ana unsur oldu.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Söz konusu gelişme, küresel enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) olası şahin adımlarına ilişkin endişeleri hafifletti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,60 seviyelerine gerilerken, eylül ayında Fed'in faiz artırımı ihtimalleri de yüzde 60'a kadar çekildi.

Öte yandan ABD'de geçen hafta enflasyon göstergelerinin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasının gidişatını yansıtacak.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA