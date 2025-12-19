Dolar/TL 42,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,8100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,7280 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8100 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,2260, sterlin/TL yatay seyirle 57,3140 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 98,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de dün enflasyonun yavaşlamasına karşın yatırımcıların verileri temkinli değerlendirmesiyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75 seviyesine çıkardı. Bu, son 30 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Analistler, Japonya'da yıllık enflasyonun yüzde 2,9 seviyesinde olduğunu belirterek, Bankanın yaptığı faiz artırımının yeterli olmadığına dair görüşlerin öne çıkmasıyla yende değer kayıplarının görüldüğünü ve bunun da doları desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.