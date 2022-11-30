Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,60-18,68 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6370'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 22,2910'dan satılıyor. Dün yüzde 0,1 artışla günü 106,8 seviyesinden tamamlayana dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0350'den işlem görüyor. GÖZLER FED BAŞKANI'NIN YAPACAĞI KONUŞMADA Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi. Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. YATIRIMCILAR, ÇİN'DEKİ PROTESTOLARI TAKİP EDİYOR Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın destek, 107 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 ile beklentiler paralelinde büyüdü. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.