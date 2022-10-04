Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5450'den tamamladı.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 18,5790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 18,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 21,1630'dan satılıyor.

RESESYON ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, bu beklentilere paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.