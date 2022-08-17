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Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18,24'ten, sterlin ise 21,72'den işlem görüyor.

Dün 17,89-17,97 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 17,9336'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 17,9620'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,06 artışla 18,2490'dan, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 21,7290'dan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2'lik artışla 106,7 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0160'ın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel çapta risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi. Döviz piyasalarında ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi sakin bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, verilecek mesajlar sonrası oynaklığın artabileceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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