Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor

Dün 18 seviyesinin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü 17,94'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 17.95'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 18,2830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 21,8330'dan satılıyor.

Şu dakikalarda dolar endeksi yatay seyirle 106,40, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,0180 seviyesinde bulunuyor.

PELOSİ ZİYARETİ SONRASI DALGALANMALAR YAŞANDI

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin dün piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu, konuya ilişkin haber ve gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almaya devam edeceğini söyledi. Dün açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırması ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının beklentileri değiştirmemesinin piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade eden analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi. Analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini aktardı.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5'in direnç, 105,5'in destek konumuna geldiğini kaydetti.