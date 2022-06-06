Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

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Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,30 altında 16,4176'dan tamamladı. Yeni haftaya da yükseliş trendini sürdürerek başlayan dolar/TL 16,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek, saat 11.26 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,5800'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 17,8170'ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 20,8300'ten satılıyor. Dolar endeksi, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından 102,2'yi test ederken, bugün 102'nin hemen altında seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,0745'ten işlem görüyor.

ANALİSTLER: PİYASALARDAKİ OYNAKLIK SÜRECEK

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından artan risk iştahının dolar endeksini baskıladığını söyledi. Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,7'nin destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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