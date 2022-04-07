Güne yükselişle başlayan dolar 14,75'ten işlem görüyor

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 14,7102'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 14,7480 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,28 artışla 16,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,43 yükselişle 19,3050'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 99,8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 99,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0900'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanakların ardından tahvil piyasalarında Fed'in mayısta yüzde 77 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı beklentisi fiyatlanıyor.

GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, bugün küresel bazda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını kaydetti.

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