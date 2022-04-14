Dolar/TL 14,61 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 14,5958'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 14,6170 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL ise 15,9820'den, sterlin/TL ise 19,2416'dan satılıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,7'de dengelendi. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0910'dan alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi. ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

EKONOMİSTLER FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği ihtimaliyle tahvil piyasalarında alımların güçlendiğini aktaran analistler, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak bugün yüzde 2,66'da dengelendi. Analistler, yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç, 99,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.