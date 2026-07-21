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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
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Dolar 47,2030 liradan, euro ise 53,9330 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da dolar 47,2010 liradan alınıp 47,2030 liradan satılırken, euro 53,9310 liradan alınıp 53,9330 liradan satılıyor.

Dolar 47,2030 liradan, euro ise 53,9330 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,2010 liradan alınan dolar 47,2030 liradan, 53,9310 liradan alınan euro ise 53,9330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,18 liradan, euro ise 53,98 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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