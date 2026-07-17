Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,1520 liradan, avro 53,9960 liradan işlem görüyor. Dün dolar 47,0550 liradan, avro 54,0000 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,1520 liradan, avro 53,9960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,1500 liradan alınan dolar, 47,1520 liradan satılıyor. 54,9940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9960 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,0550 lira, avronun satış fiyatı ise 54,0000 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz