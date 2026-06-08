Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,0970 liradan, avro 53,1420 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar yükselirken avro düştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,0970 liradan, avro 53,1420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 46,0950 liradan alınan dolar 46,0970 liradan satılıyor. 53,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1420 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 46,0840 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3680 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu